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Yaşam Manisa'da feci kaza: 10 yaralı
Yaşam

Manisa'da feci kaza: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-11-14 00:17:00 -
Manisa'da feci kaza: 10 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi, hafif ticari araç ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara karayolu üzeri OSB Kavşağı Köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ramazan Koçyiğit (41) yönetimindeki 45 ZB 5204 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette giden Serdar Çakar (40) yönetimindeki 45 AHA 382 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada arkalarından gelen Zekeriya Bilge (39) yönetimindeki 45 ALF 099 plakalı işçi servisi, önce hafif ticari araca, ardından orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 9’u işçi servisinde olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılardan Metin Boran (59), Tahsin Boran (23), Hatice Sude (21), Tahsin Çiçek (19), Gamze Çakar (37) Turgutlu Devlet Hastanesine, Raziye Dikdemir (55), Esma Pehlivan (49), Raziye Kıyar (38), Gülşen Çay (45) ve Tuğba Öz (22) ise Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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