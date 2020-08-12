Manisa'da durdurulan otomobilde 738 uyuşturucu hap yakalandı
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 738 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selvilitepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada 738 uyuşturucu hap bulundu, araçtaki 3 kişi ise gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.İ. (23), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.