  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Manisa'da dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı
Aktüel

Manisa'da dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:41:45 -
Manisa'da dolandırıldığı iddia eden vatandaşlar kuyumcuyu bastı

MANİSA (AA) - Manisa'da iki kuyumcu tarafından dolandırıldığı iddia eden yaklaşık 150 kişi, iş yerinin önünde toplanarak paralarını istedi.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde kuyumculuk yapan A.T. ile M.Ö'nün kendilerine altın alım satımı yapıp kar ettireceği yönünde vaatlerde bulunarak para topladığını belirten yaklaşık 150 kişi, kuyumcular tarafından dolandırıldığını öne sürdü.

Kuyumculardan paralarını geri istemelerine rağmen çeşitli bahanelerle bekletildiklerini savunan yüzlerce mağdur, Kuyumcular Çarşı'sındaki iş yerinin önünde toplanarak kuyumcuya baskın yaptı.

Olay yerine çok sevk edilen polis ekipleri, kabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Polis, kuyumcular M.Ö. ile A.T'yi polis merkezine götürürken, mağdur olduğunu belirten yaklaşık 150 kişi polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Mağdurlardan Mehmet Karakaş, kuyumcuya 225 bin lira vermesine rağmen geri alamadığını belirterek, "Bize külçe alacaktı, paramı istemeye gittim. Bugün diyor, yarın diyor ama vermiyor." dedi.

Hüseyin Alevoğlu da altın yapması için kuyumcuya para verdiklerini anlatarak, "Bugün gelin alın, yarın gelin alın diyor. Dün açıktı dükkanı, bugün dükkanı kapanmış. 174 bin lira vermiştim altın yapması için." diye konuştu.

İlyas Oğuz da 150-200'e yakın mağdur olduğunu dile getirerek, "Şu an paramızı geri istediğimizde farklı bahaneler sunup bize paramızı geri vermiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızdan, valimizden ve başımızdaki milletvekillerimizden yardım bekliyoruz. Bizim mağduriyetimiz giderilsin, biz son kuruşumuza kadar paralarımızı bunlara verdik. Toplamda 15-20 milyon liradan bahsediliyor. Polis bu kuyumcuları aldı ama biz bunları kaçmak üzereyken bulduk." ifadelerini kullandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Yunan'a özendi! Müptezel Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfür
Gündem

Yunan'a özendi! Müptezel Rapçi Ezhel’den Başkan Erdoğan’a küfür

Şarkılarında gençleri zehirleyen ahlaksız rapçi Ezhel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili küstah ve ağır ifadeler kullandı. Ezhel’in ska..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı