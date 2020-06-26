Manisa'da deprem mi oldu?

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde deprem oldu! Yaşanan sarsıntının ardından AFAD resmi twitter hesabından paylaşım yaptı. 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı olup olmadığı şu an için bilimiyor. Bursa, Aydın, İzmir'de de sarsıntı hissedildi.Detaylar ve gelişmeler için ilerleyen saatlerde yeniakit.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.