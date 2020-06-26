Manisa'da deprem mi oldu?

Manisa'da deprem oldu! Yaşanan sarsıntının ardından AFAD resm twitter hesabından paylaşım yaptı. 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı olup olmadığı şu an için bilimiyor. Detaylar ve gelişmeler için ilerleyen saatlerde yeniakit.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.