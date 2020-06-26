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Manisa'da deprem mi oldu?

Manisa'da deprem mi oldu? Sarsıntı hissedenler veya yakınlarından haber alanlar "İstanbul'da deprem mi oldu?" şeklinde araştırma yapıyor. Son dakika depremleri ve depremlerde son durumlar için yeniakit.com.tr adresini takip etmeye devam edin. Depremin şiddeti ve büyüklüğü merak edilirken detaylar yavaş yavaş geliyor...

Yeniakit Publisher
2020-06-26 10:35:00 - 2020-06-26 10:36:48
Manisa'da deprem mi oldu?

Manisa'da deprem oldu! Yaşanan sarsıntının ardından AFAD resm twitter hesabından paylaşım yaptı. 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar ve can kaybı olup olmadığı şu an için bilimiyor. Detaylar ve gelişmeler için ilerleyen saatlerde yeniakit.com.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

afad istanbul depremi

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