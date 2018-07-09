Manisa'da çocuk gelin operasyonla kurtarıldı!

Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi'nde yaşayan S.E. (14) isimli kız çocuğunun M.Ş. (22) ile zorla evlendirileceği bilgisini alan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi.

Jandarma tarafından evlendirilmek üzereyken kurtarılan S.E.'nin ifadesi, avukat ve uzman pedagog eşliğinde alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

S.E., ifadesinin ardından Turgutlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslime edildi. Operasyonda gözaltına alınan damat adayı M.Ş. ve kızın annesi S.E. (29) savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili jandarma ve savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.