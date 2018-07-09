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Manisa'da çocuk gelin operasyonla kurtarıldı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu, evlendirilmek üzereyken jandarmanın operasyonu ile kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
Manisa'da çocuk gelin operasyonla kurtarıldı!

Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesi'nde yaşayan S.E. (14) isimli kız çocuğunun M.Ş. (22) ile zorla evlendirileceği bilgisini alan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon düzenledi.

Jandarma tarafından evlendirilmek üzereyken kurtarılan S.E.'nin ifadesi, avukat ve uzman pedagog eşliğinde alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

S.E., ifadesinin ardından Turgutlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslime edildi. Operasyonda gözaltına alınan damat adayı M.Ş. ve kızın annesi S.E. (29) savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Konuyla ilgili jandarma ve savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:50
  1. Çocuk gelin
  2. Operasyon

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  • Ayşe Ayşe 24 dk önce
    ...gavurun dayattığı düzenden ya basın ali osman yazısı şurada duruyor yazıkçok yazik
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