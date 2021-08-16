Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Hatipler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Ekipler müdahale etti
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede ilerleyen yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 8 arazöz ile itfaiye ekipleri müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.