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Aktüel Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Aktüel

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 13:47:46 -
Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde, ormanlık alanda dün çıkan yangın 22 saatte kontrol altına alındı.

Karayağcı ve Kayacık mahalleleri arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün saat 15.00 civarında başlayan yangına ekiplerin müdahalesi geçe boyunca sürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Şiddetli rüzgarın çalışmaları zorlaştırdığı yangın, yaklaşık 22 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter ve 45 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin müdahale ettiği yangında, bazı çiftlik ve bağ evleri hasar görmüş ve bir çiftlikte hayvanlarını kurtarmaya çalışan 6 kişi yaralı olarak kurtarılmıştı.


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