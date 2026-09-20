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Yerel Manisa’da çay bahçesine silahlı saldırı: Başka masadaki müşteri yaralandı
Yerel

Manisa’da çay bahçesine silahlı saldırı: Başka masadaki müşteri yaralandı

Yeniakit Publisher
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Manisa’da çay bahçesine silahlı saldırı: Başka masadaki müşteri yaralandı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, husumetli olduğu kişilere ateş açtığı öne sürülen 18 yaşındaki Y.C.’nin tabancasından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi bulunmayan bir müşteriye isabet etti. Bacağından yaralanan S.K. hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli aranıyor.

Çay bahçesinde oturan S.K., başka bir gruba yönelik silahlı saldırıda yaralandı. Olay, saat 23.00 sıralarında Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi’ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre Y.C., aralarında husumet bulunan kişilerin burada olduğunu öğrenerek adrese geldi. Belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açan şüpheli, ardından olay yerinden kaçtı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Topçu Asım Mahallesi İzmir Caddesi'ndeki bir çay bahçesinde meydana geldi. Y.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan kişilerin çay bahçesinde oturduğunu öğrendi. Adrese gelen Y.C., belinden çıkardığı tabancayla gruba doğru ateş açtı. Saldırı sırasında şüphelinin hedefindeki kişiler kaçarken, tabancadan seken kurşunlar çay bahçesindeki müşterilerden birisi olan S.K’ye isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından 2 kurşunla vurularak yaralanan S.K., ambulans ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Y.C.'yi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

 

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