Manisa'da can dost vahşeti! Kedinin tüm ayağını kestiler! Nasıl öldürüldü? Korkutan, herkesi şoke edecek olay
Manisa'da bir kedi, dört bacağı kesilmiş halde bulundu. Neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Korkutan olaya ilişkin açıklamalar herkesi şaşırttı. Bu vahşi olayın faili bulunmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bacakları kesilmiş kedi cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adnan Menderes Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun bahçesinde bacakları kesik halde kedi cesedi bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hayvan Durum İzleme Şube Müdürlüğü ile Şehzadeler İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Veteriner incelemesinde, kedinin 4 bacağının kesici aletle eklem yerlerinden kesildiği belirlendi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Aktüel
Manisa'da can dost vahşeti! Kedinin tüm ayağını kestiler! Nasıl öldürüldü? Herkesi şoke edecek olay|