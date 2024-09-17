Manisa'da can dost vahşeti! Kedinin tüm ayağını kestiler! Nasıl öldürüldü? Korkutan, herkesi şoke edecek olay

Manisa'da bir kedi, dört bacağı kesilmiş halde bulundu. Neden ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğü soruları hala yanıtsız. Korkutan olaya ilişkin açıklamalar herkesi şaşırttı. Bu vahşi olayın faili bulunmak için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.