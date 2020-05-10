  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da bir mahalle ve apartmanda karantina sona eriyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi’nde karantinanın bu gece yarısı sona ereceği bildirilirken, yine Demirci ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartman için alınan karantinanın da sona ereceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 19:19:53 -
Manisa’da bir mahalle ve apartmanda karantina sona eriyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi’nde karantinanın bu gece yarısı sona ereceği bildirilirken, yine Demirci ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir apartman için alınan karantinanın da sona ereceği açıklandı.



Manisa Valiliği, Demirci İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Demirci’de bir mahallede ve bir apartmanda uygulanan karantina sürecinin bu gece yarısı itibariyle sona ereceğini açıkladı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Demirci ilçesine bağlı Küçükkıran Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çevre Bulvarı Yolu No: 45’de bulunan apartman için uygulanan karantinanın, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.05.2020 tarihli ve 2020/5-11 sayılı kararı ile 10.05.2020 tarihi saat 24:00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı