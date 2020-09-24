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Aktüel Manisa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi Bilecik'te yakalandı
Aktüel

Manisa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi Bilecik'te yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 15:28:49 -
Manisa'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının şüphelisi Bilecik'te yakalandı

BİLECİK (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde geçen ay bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yakalandı.

Osmaneli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.Ö'nün (20), Haceloğlu Mahallesi'nde bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu evde bulunan M.Ö. dahil 3 kişiyi gözaltına alan ekipler, saldırıda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ve bu silaha ait mermileri ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soma ilçesinde, 24 Ağustos'ta Mustafa Topçu Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açılmış, saldırı sonucu A.O. G.D. ve Bahadır Akbay yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Akbay, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Akbay'ın kaldırımda çocuğunu beklediği ve o sırada vurulduğu belirtilmişti.

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