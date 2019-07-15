Manisa'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. İstasyonaltı Mahallesi İstekli Sokak'ta oynayan çocukların gürültü yaptığı iddiası üzerine bazı Suriyeliler ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Fırat Çiftçi (22) sırtından bıçakla, Erdal Çelik (29) ise başına atılan taş ile yaralandı. Yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri, bazı Suriyelilerin kaldıkları evlere taş atmaya başlayan kalabalığa biber gazı ile müdahale etti. Ekipler, kalabalığın artması üzerine grubu havaya ateş ederek dağıttı. Olayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.