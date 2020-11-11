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Aktüel Manisa'da bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı
Aktüel

Manisa'da bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:44:54 -
Manisa'da bazı caddelerde sigara içmek yasaklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yoğunluğun fazla olduğu caddelerde sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesine yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde işlek cadde ve sokaklarda maske kullanımını engelleyen sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklanmasına karar verildi.

Buna göre, Seyfettin Bey, Mustafa Kemal Bey, 8 Eylül, İzmir, Kumludere, Cumhuriyet, Avni Gemicioğlu, Hükümet, Dr. Sadık Ahmet, Gazi Osman Paşa, Borsa ve Yeni Cami caddeleri ile İbrahim Gökçen ve Atatürk bulvarlarında sigara ve tütün mamullerinin tüketilmesi yasaklandı.

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