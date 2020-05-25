  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da bayramın ilk günü sokağa çıkanlara ceza yağdı

Manisa’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 540 bin 260 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:46:22 -
Manisa’da bayramın ilk günü sokağa çıkanlara ceza yağdı

Manisa’da Ramazan Bayramı’nın birinci günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 341 kişiye 540 bin 260 TL para cezası kesildi.


Manisa Valiliği, Ramazan Bayramı’nın birinci günü korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerle ilgili rakamsal verileri açıkladı. Kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda il genelinde; 19’u adli, 322’si idari olmak üzere toplam 341 kişiye 540 bin 260 TL para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı