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Ekonomi

Manisa'da barajların hayat verdiği topraklarda hasat heyecanı

Demirci'de DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Ayvaalan ve Kılavuzlar sulama barajlarının faaliyete geçmesiyle arazisini sulama imkanı bulan 150'ye yakın çiftçi, turşuluk salatalık üretimine başladı - Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse: - "Sulu tarıma başlayan üreticilerimizin ürünleri bereketlendi, değerlendi, verim arttı, gelirleri katlandı. İnşallah gelecek yıl salatalıkta rekolte hedefimiz bin ton"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 11:07:03 -
Manisa'da barajların hayat verdiği topraklarda hasat heyecanı

MANİSA (AA) - NURULLAH KALAY - Manisa'nın Demirci ilçesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün yaptığı iki barajın faaliyete geçmesiyle suya kavuşan topraklarda ilk hasat yapıldı.

Demirci'de Ayvaalan ve Kılavuzlar Sulama barajlarının tamamlanmasıyla arazisini sulama imkanı bulan 150'ye yakın çiftçi, turşuluk salatalık üretimine başladı. Bu yıl ilk kez hasat heyecanı yaşayan üreticiler, 500 ton civarında rekolte bekliyor.

Geçen ay başlanan ve eylül sonuna kadar süren turşuluk salatalık hasadında sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler, topladıkları salatalıkları çevre ilçelerde faaliyet gösteren turşu fabrikalarına satıyor. Salatalıklar kalibresine göre kilogramı 70 kuruş ile 3,75 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor.

Demirci Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin sulu tarıma açılmasıyla daha çok üreticinin salatalık üretimi yapması için akıllı tarım eğitim programları düzenliyor.

- "Gelecek yıl rekolte hedefi bin ton"

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine ilçede iki mahalledeki üreticilerin sulu tarımın başlamasıyla 200 dekar arazide salatalık üretimine yöneldiğini belirterek, üretici sayısının her geçen yıl yükseldiğini, bu yıl da 500 tonun üzerinde rekolte beklediklerini anlattı.

Köse, ilçedeki üreticilerin barajlardan sağlanan sulama sayesinde gelirlerinin arttığına işaret ederek, "Tarımsal üretimde su, 'bereket' demektir. Sulu tarıma başlayan üreticilerimizin ürünleri bereketlendi, değerlendi, verim arttı, gelirleri katlandı. İnşallah gelecek yıl salatalıkta rekolte hedefimiz bin ton." dedi.

- "6 dönüm arazide 20 bin lira kazandım"

Salatalık üreticilerinden Ferit Türkyılmaz, 30 yıldır çiftçilik yaptığını, ilk kez ektiği arazisinde verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini belirterek, "Devletimiz mahallemize baraj yaptı. Bu yıl ilk kez ektim ve hasat yaptım. 6 dönüm araziden 20 bin lira kazanç elde ettim. Hedefim salatalık üretimini 15 dönüme çıkararak kazancımı daha da artırmak." diye konuştu.

Üretici Erdoğan Dinçer de bu yıl ilk kez denemesini yaptığı salatalık üretiminde verimden ve fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, "Şu anda hasadına başladık. Ürün gayet iyi, barajdan arazimize su geliyor, bu sayede üretimimizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

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