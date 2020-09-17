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Aktüel Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme
Aktüel

Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:11:45 -
Manisa'da baraj gölündeki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bir baraj gölünde çok sayıda balığın telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

Kula baraj gölü üzerinde telef olmuş balıkları gören vatandaşlar, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölden numune aldı.

Yapılan ilk değerlendirmede büyük bölümü sazan balığı olarak tespit edilen balıkların 2-3 gün önce telef oldukları tahmin edildi.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, numunelerin Bornova Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildiğini belirterek "İlk tahminimiz olayın, su seviyesindeki azalmaya bağlı olarak oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı yönünde. Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız, bu bölgedeki ölü balıkları kesinlikle toplamamaları ve bu konunun sağlık açısından tehlike arz edip etmediği belli olana kadar göletten balık avlamamaları." diye konuştu.

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