Manisa'da 6 ayda 16 çete çökertildi: aydınlatma oranı yüzde 99,6'ya ulaştı

Manisa'da 2026 yılının ilk altı ayında terörden uyuşturucuya, organize suçlardan kaçakçılığa kadar birçok alanda operasyon düzenlendi. Güvenlik güçleri 16 organize suç örgütünü çökertti, yaklaşık 258 milyon liralık mal varlığına el koydu.

Çalışmalar Manisa Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütüldü. Ocak-Haziran döneminde terör, organize suçlar, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, trafik ve düzensiz göçle mücadelede sonuç alındı.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için operasyonlar kararlılıkla sürdü. Asayiş suçlarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı.

Terörle mücadelede 53 tutuklama

Terör örgütlerine yönelik ilk altı ayda 58 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 144 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 53'ü tutuklandı, 61 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Asayiş suçları geriledi, aydınlatma oranı yüzde 99,6

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda olay sayısı 2025 yılının aynı dönemine göre 5 bin 939'dan 5 bin 670'e geriledi. Bu suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,6 oldu.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısı 2 bin 28'den 1 bin 734'e düştü. Bu alanda aydınlatma oranı ise yüzde 87 olarak kayda geçti.

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 517 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Organize suça darbe: 258 milyon liralık mal varlığı

Organize suç örgütlerine yönelik 16 operasyonda 105 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 60'ı tutuklandı, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda 16 organize suç örgütü çökertildi, yaklaşık 258 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadelede bin 365 silah ele geçirildi. Bin 408 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaçakçılıkta 227 operasyon düzenlendi

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 227 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 196 şüpheli gözaltına alındı, 14 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Operasyonlarda şunlar ele geçirildi: 17 bin 690 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 624 litre kaçak alkollü içki, 6 bin 909 kilogram tütün, 163 bin 598 paket sigara ve yaklaşık 19,8 milyon adet boş ve dolu makaron.

Uyuşturucuya ağır darbe: 760 operasyon, 665 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 760 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 3 bin 83 şüpheli gözaltına alındı.

665 kişi tutuklandı, 226 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Çalışmalarda 76 kilogram uyuşturucu madde, 662 bin 104 uyuşturucu hap ve 2 bin 164 kök kenevir ele geçirildi.

Siber, trafik ve düzensiz göçte mücadele sürdü

Siber suçlarla mücadelede suç unsuru tespit edilen bin 49 kişi ve hesap hakkında işlem başlatıldı. Düzenlenen 22 operasyonda 117 şüpheli gözaltına alındı, 61 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ilk altı ayda 1 milyon 894 bin 480 araç kontrol edildi. Denetimlerde 288 bin 282 araç ve sürücüsü hakkında işlem uygulandı; okul servisleri ve motosikletlere yönelik denetimler aralıksız sürdü.

Düzensiz göçle mücadelede 10 operasyonda 17 organizatör yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı, 4 araca el konuldu. Çalışmalarda 853 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler yapıldı.

Peki Manisa'daki bu güvenlik tablosunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşünüzü yorumlarda paylaşın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Manisa'da 6 ayda kaç organize suç örgütü çökertildi?

2026 yılının Ocak-Haziran döneminde 16 organize suç örgütü çökertildi ve yaklaşık 258 milyon liralık mal varlığına el konuldu.

Asayiş suçlarında aydınlatma oranı ne oldu?

Kişilere karşı işlenen önemli suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,6, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 87 olarak kayda geçti.

Uyuşturucu operasyonlarında kaç kişi tutuklandı?

760 operasyonda 3 bin 83 şüpheli gözaltına alındı, 665 kişi tutuklandı; 76 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.