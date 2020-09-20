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Aktüel Manisa'da 5 gencin, elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Aktüel

Manisa'da 5 gencin, elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:19:36 -
Manisa'da 5 gencin, elektrikli bisikletle tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 5 gencin elektrikli bisikletle trafikteki tehlikeli yolculuğu kaydedildi.

Horozköy Caddesi'nde yoğun trafiğe rağmen biri kız 5 gencin elektrikli bisikletle yolculuk yaptığı görüldü. Yeni tip koronavirüs kurallarına riayet etmeyen gençler, trafik ışıklarına da uymadı.

Gençlere, tehlikeli yolculukları nedeniyle caddedeki bazı kişiler tepki gösterdi. Gençler ise tepkilere aldırış etmeden yolculuklarını cep telefonu ile kaydetti.

Gençlerin bu tehlikeli yolculuğu AA muhabiri tarafından görüntülendi.


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