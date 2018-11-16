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Manisa'da 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle  dağda mahsur kalan 5 çoban ve 300 küçükbaş hayvan, belediye arama kurtarma  ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

16 Kasım 2018 Cuma 21:20
Manisa'da 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Hayvanları otlatmak için yaz aylarından bu yana bin 500 metre rakımlı  Büyük Yayla mevkisinde bulunan çobanlar, dün gece şiddetlenen kar yağışı sonrası  300 hayvandan oluşan sürülerini ilçe merkezine götürmek istedi.

Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ve dondurucu soğuğun  görüldüğü bölgede hayvanların yürüyerek ilçeye ulaşmasının mümkün olmaması  üzerine bölgeye kamyon çağrıldı.

Kamyonların kapanan yolda ilerleyememesi üzerine Demirci Belediyesi  Arama Kurtarma Timi'nden yardım istendi.

Belediye ekiplerinin kapanan yolları açması sonrası bölgeye gönderilen  2 kamyonla yaklaşık 300 hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

Donma tehlikesi geçiren bazı hayvanlar iş makinesiyle kamyona  yüklendi, yeni doğan kuzular da battaniyelere sarıldı.

Hayvanların sahibi Ethem Sayın, soğuk nedeniyle hayvanların telef olma  tehlikesi geçirdiğini, zamanında müdahale nedeniyle ekiplere minnettar  olduklarını belirtti.

Çobanlardan Bilal Varol, köye dönmek için dün gece hazırlık  yaptıklarını ancak sabah yoğun kar yağışı nedeniyle sürüyü güdemediklerini ifade  etti.

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 21:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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