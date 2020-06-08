  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa’da 3 sokak daha karantinaya alındı

Manisa Valiliği Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesindeki 3 sokağın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 09:25:46 -
Manisa’da 3 sokak daha karantinaya alındı

Manisa Valiliği Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesindeki 3 sokağın korona virüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaya alındığını duyurdu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü bir mahalle ve bir sokakta alınan karantina kararı sonrası Manisa Valiliği Köprübaşı ilçesinde de 3 sokağın karantinaya alındığını duyurdu.


Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Köprübaşı ilçesine bağlı Borlu Mahallesi, Gaçaroğlu Sokak, Battal Sokak ve Sedef Sokak korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 07.06.2020 tarihi saat 24.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.06.2020 tarihli ve 2020/6-1 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı