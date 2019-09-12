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Manisa’da 2019 yılının Ağustos ayında 2 bin 336 ağaç kurtarıldı

Manisa’da ’Sıfır Atık Projesi’ ile 2019 yılının Ağustos ayında 2 bin 336 ağacın kesilmesi önlendi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:13
Manisa’da 2019 yılının Ağustos ayında 2 bin 336 ağaç kurtarıldı

Manisa’da ’Sıfır Atık Projesi’ ile 2019 yılının Ağustos ayında 2 bin 336 ağacın kesilmesi önlendi.


İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan ’Sıfır Atık Projesi’ ile çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor. Manisa Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen proje kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan geri dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılarak dağıtıldı. Sıfır Atık Projesi uygulamasında Ağustos ayında 171 bin 249 kilogram geri kazanılabilir atık toplandı. Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa’da toplam 2.336 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 668 bin Kwh enerji ve 3 bin 848 metreküp su tasarrufu sağlanmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:13
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