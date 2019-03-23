Manisa’da 118 belediye başkan adayından 19’u kadın

31 Mart yerel seçimlerinde Manisa’da biri büyükşehir 18’i ilçelerde olmak üzere toplam 19 kadın aday, belediye başkanı seçilebilmek için yarışacak. Vatan Partisi (VP) 11 kadın aday, BTP 5 kadın aday, DP, DSP ve TKP de birer kadın adayla seçimlere giriyor.

Türkiye tarihinin en önemli yerel seçimleri arasında gösterilen ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kala Vatan Partisi (VP) Manisa’daki 18 belediye başkanlığı için 11 kadın aday göstererek dikkat çekti. Vatan Partisinden sonra en çok kadın aday gösteren parti 5 adayla Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) olurken, Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi de birer kadın belediye başkan adayıyla seçimlere giren diğer partiler oldu.

Kadın adaylar

10’u büyükşehir olmak üzere toplam 118 belediye başkan adayından sadece 19’unun kadın aday olduğu Manisa’da bazı ilçelerde belediye başkanlığı seçimlerinde 2 kadın aday yarışırken Manisa ve ilçelerindeki kadın adaylar şöyle: "DP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Şule Tunalı. VP Ahmetli Belediye Başkan adayı: Hülya Güner. VP Demirci Belediye Başkan adayı Figen Kağan. VP Gölmarmara Belediye Başkan adayı: Ayten Eryılmaz, BTP Gölmarmara Belediye Başkan adayı: Filiz Dağdelen. VP Gördes Belediye Başkan adayı: Saadet Güre, BTP Gördes Belediye Başkan adayı: Zehra Aslan. VP Kırkağaç Belediye Başkan adayı Huriye Tepeli. BTP Köprübaşı Belediye Başkan adayı Rabia Altan, VP Köprübaşı Belediye Başkan adayı: Behice Mutlu. VP Kula Belediye Başkan adayı: Zeynep Dutkin. VP Saruhanlı Belediye Başkan adayı Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu. VP Selendi Belediye Başkan adayı Hatice Yıldırım. BTP Soma Belediye Başkan adayı: Müjgen Yakut Çalışkan. TKP Soma Belediye Başkan adayı: Fatma Yücetaş. BTP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Aynur Aykır, VP Şehzadeler Belediye Başkan adayı: Zahide Sönmez. VP Yunusemre Belediye Başkan adayı: Özden Başmaya, DSP Yunusemre Belediye Başkan adayı: Tülin Öz."

Sadece 3 parti tüm ilçelerde aday çıkardı

Tüm ilçeler ve büyükşehirde aday çıkaran sadece 3 partinin olduğu Manisa’da Saadet Partisi (SP), Vatan Partisi (VP) ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) her ilçede ve büyükşehirde kendi adayıyla yarışa girecek.

Manisa’da en çok belediye başkan adayının olduğu ilçeler 10’ar adayla merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olurken, büyükşehir ve ilçelerde toplam 7 aday da seçimlere bağımsız olarak katılacak. Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi 18’er belediye başkan adayı çıkarırken, AK Parti 11, CHP 10, İYİ Parti 8, MHP 7, DP 5, BBP 5, TKP 4, DSP 4 ve HDP de 3 belediye başkan adayıyla seçmeninin karşısına çıkacak.