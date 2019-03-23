0553 313 94 23

Manisa’da 118 belediye başkan adayından 19’u kadın

31 Mart yerel seçimlerinde Manisa’da biri büyükşehir 18’i ilçelerde olmak üzere toplam 19 kadın aday, belediye başkanı seçilebilmek için yarışacak.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
Manisa’da 118 belediye başkan adayından 19’u kadın

31 Mart yerel seçimlerinde Manisa’da biri büyükşehir 18’i ilçelerde olmak üzere toplam 19 kadın aday, belediye başkanı seçilebilmek için yarışacak. Vatan Partisi (VP) 11 kadın aday, BTP 5 kadın aday, DP, DSP ve TKP de birer kadın adayla seçimlere giriyor.


Türkiye tarihinin en önemli yerel seçimleri arasında gösterilen ve 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine sayılı günler kala Vatan Partisi (VP) Manisa’daki 18 belediye başkanlığı için 11 kadın aday göstererek dikkat çekti. Vatan Partisinden sonra en çok kadın aday gösteren parti 5 adayla Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) olurken, Demokrat Parti (DP), Demokratik Sol Parti ve Türkiye Komünist Partisi de birer kadın belediye başkan adayıyla seçimlere giren diğer partiler oldu.



Kadın adaylar


10’u büyükşehir olmak üzere toplam 118 belediye başkan adayından sadece 19’unun kadın aday olduğu Manisa’da bazı ilçelerde belediye başkanlığı seçimlerinde 2 kadın aday yarışırken Manisa ve ilçelerindeki kadın adaylar şöyle: "DP Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı: Şule Tunalı. VP Ahmetli Belediye Başkan adayı: Hülya Güner. VP Demirci Belediye Başkan adayı Figen Kağan. VP Gölmarmara Belediye Başkan adayı: Ayten Eryılmaz, BTP Gölmarmara Belediye Başkan adayı: Filiz Dağdelen. VP Gördes Belediye Başkan adayı: Saadet Güre, BTP Gördes Belediye Başkan adayı: Zehra Aslan. VP Kırkağaç Belediye Başkan adayı Huriye Tepeli. BTP Köprübaşı Belediye Başkan adayı Rabia Altan, VP Köprübaşı Belediye Başkan adayı: Behice Mutlu. VP Kula Belediye Başkan adayı: Zeynep Dutkin. VP Saruhanlı Belediye Başkan adayı Ayla Türkan Çiçek Türkoğlu. VP Selendi Belediye Başkan adayı Hatice Yıldırım. BTP Soma Belediye Başkan adayı: Müjgen Yakut Çalışkan. TKP Soma Belediye Başkan adayı: Fatma Yücetaş. BTP Şehzadeler Belediye Başkan adayı Aynur Aykır, VP Şehzadeler Belediye Başkan adayı: Zahide Sönmez. VP Yunusemre Belediye Başkan adayı: Özden Başmaya, DSP Yunusemre Belediye Başkan adayı: Tülin Öz."



Sadece 3 parti tüm ilçelerde aday çıkardı


Tüm ilçeler ve büyükşehirde aday çıkaran sadece 3 partinin olduğu Manisa’da Saadet Partisi (SP), Vatan Partisi (VP) ve Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) her ilçede ve büyükşehirde kendi adayıyla yarışa girecek.


Manisa’da en çok belediye başkan adayının olduğu ilçeler 10’ar adayla merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olurken, büyükşehir ve ilçelerde toplam 7 aday da seçimlere bağımsız olarak katılacak. Saadet Partisi, Vatan Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi 18’er belediye başkan adayı çıkarırken, AK Parti 11, CHP 10, İYİ Parti 8, MHP 7, DP 5, BBP 5, TKP 4, DSP 4 ve HDP de 3 belediye başkan adayıyla seçmeninin karşısına çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çömlek ustaların yaptığı 2 metre yüksekliğindeki küp ilçe merkezine yerleştirildi
    1. Çömlek ustaların yaptığı 2 metre..
    2. MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf..
    3. Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda..
    4. Oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu
    5. Sandıklı’da fidanlar toprakla buluştu
    6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni..
    8. Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu hem..
    9. Merkezde çay keyfi, kırsalda karla..
    10. Musa Aydın'dan grekoromen güreşçilere..
    11. Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı
    12. Borç-alacak farkı yükseldi!..
    13. Dünya rekortmeni İrem’e İşgören vakfı..
    14. Terör operasyonunda gözaltına alınan 9..
    15. Gazi yakınları gökyüzüyle buluştu
    16. Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir..
    17. Bakan Akar ve komutanlar Suriye..
    18. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi..
    19. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    20. Sivil trafik polisleri iş başında
    21. Şırnak’ta terör operasyonu: 7 gözaltı
    22. Hükümlüler Adalet Ormanı’na fidan dikti
    23. Ovacuma’da fidanlar toprakla buluştu
    24. 400 bin lirayı çaldılar, gazeteciye..
    25. Ömer Günel, seçim çalışmalarını..
    26. Çorlu’da tefeci operasyonuna 6..
    27. Vekil Esgin: “Delikanlıca kiminle yol..
    28. Devletten aldığı emekli maaşıyla..
    29. Bangladeş’te trafik kazası: 7 ölü
    30. Van’da 144 kilo kaçak tütün ele..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok