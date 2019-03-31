Manisa yerel seçim sonuçları 2019 | YSK Manisa ilçe seçim sonuçları Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları

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31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bu seçimde sadece büyükşehir, il, ilçe, belde ve köyleri yönetecek isimler değil aynı zamanda Türkiye’nin bekası oylanacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil’den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı. Bu ve bunun gibi tablolar kamuoyunun gözü önünde olmasına rağmen hem CHP, hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi, HDP ile yapılan ittifakı kabul etmedi. İşte kirli ittifakların yapıldığı bir ortamda vatandaş sandık başına gitti.

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YSK Manisa büyükşehir yerel seçim sonuçları 2019. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Manisa gelmekte.Manisa AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi yerel seçim 2019 sonuçları. İzmir seçim sonuçları, Antalya seçim sonuçları, Tekirdağ seçim sonuçları, Bursa seçim sonuçları, Şırnak seçim sonuçları, Şanlıurfa seçim sonuçları, Manisa seçim sonuçları, Türkiye geneli seçim sonucu, yerel seçim Türkiye geneli, Türkiye geneli seçim sonucu, Mansur Yavaş, Mehmet özhaseki, Mustafa Sarıgül, Binali Yıldırım, Ak Parti oy oranı, CHP oy oranı, MHP oy oranı, partilerin oy oranları, 2019 yerel seçimler, Tüm partilerin oy oranları, ilçelere göre oy oranları, Partirlere göre oy oranları, İllere göre oy oranı, İl il seçim sonuçları, İstanbul seçim sonuçları, Ankara seçim sonuçları, Adana seçim sonuçları, Trabzon seçim sonuçları, Kocaeli seçim sonuçları, Konya seçim sonuçları, Diyarbakır seçim sonuçları, Samsun seçim sonuçları, Trabzon seçim sonuçları, Giresun seçim sonuçları, Sivas seçim sonuçları, Edirne seçim sonuçları, 31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları, Yerel Seçim Sonuçları, Belediye Başkanlığı Dağılımı, İttifak Seçim Sonuçları, Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları, Türkiye Geneli Seçim Sonuçları, Türkiye Geneli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları...

Manisa Büyükşehir belediye başkan adayları 2019

MHP Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Cengiz Ergün (Cumhur İttifakı)

İYİ Parti Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Orkun Şıktaşlı (Millet İttifakı)

Saadet Partisi (SP) Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Murat Yaşar Güner

Demokratik Sol Parti (DSP) Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Gündüz

HDP Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Naci Sönmez oldu.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Ayhan Baş

Türkiye Komünist Partisi Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Ahmet Çınar

Demokrat Parti (DP) Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı Şule Tunalı

Bağımsız aday Ergün Karaoğlu

AK Parti Manisa belediye başkan adayları

AK Parti Ahmetli belediye başkan adayı Ahmet Alhan

AK Parti Akhisar belediye başkan adayı Hüseyin Eryüksel

AK Parti Demirci belediye başkan adayı Selami Selçuk

AK Parti Gölmarmara belediye başkan adayı Kamil Öz

AK Parti Gördes belediye başkan adayı Muhammed Akyol

AK Parti Kırkağaç belediye başkan adayı Yaşar İsmal Gedüz

AK Parti Köprübaşı belediye başkan adayı Regaip Topuz

AK Parti Saruhanlı belediye başkan adayı Burhan Tezcan

AK Parti Soma belediye başkan adayı Ali Tulup

AK Parti Şehzadeler belediye başkan adayı Ömer Faruk Çelik

AK Parti Yunusemre belediye başkan adayı Mehmet Çerçi

CHP Manisa belediye başkan adayları

Manisa Salihli Mazlum Nurlu

Manisa Sarıgöl Emrah Eroğlu

Manisa Alaşehir Ahmet Öküzcüoğlu

Manisa Ahmetli Mehmet Eryürek

Manisa Aksihar Besim Dutlulu

Manisa Turgutlu Çetin Akın

Manisa 2014 yerel seçim sonuçları

MHP adayı Cengiz Ergün % 40.1

AK Parti adayı Hüseyin Tanrıverdi % 36.7

CHP adayı Özgür Özel % 18.3