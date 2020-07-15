  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Manisa Valisi Karadeniz 15 Temmuz'da darbedilen müezzini ziyaret etti

- Gazi Mehmet Kuzgun: - "O gece seladan, ezandan rahatsız olan vatan hainleri bizi susturmaya çalıştılar. Fakat biz kanımızın son damlasına kadar vatanımız, bayrağımız, sancağımız ve milletimiz için her zaman göreve hazırız"

Yeniakit Publisher
2020-07-15 15:13:12 -
Manisa Valisi Karadeniz 15 Temmuz'da darbedilen müezzini ziyaret etti

MANİSA (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun ve ailesini ziyaret etti.

Gazi Kuzgun'un Yunusemre ilçesindeki evinde gerçekleşen ziyarette Kur'an- Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kuzgun, daha sonra Vali Yaşar Karadeniz'e 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Gece sela okuduktan sonra camiden çıktığı esnada kendisine yumruk atıldığını ve sırtına kaldırım taşı ile vurulduğunu belirten Kuzgun, saldırganların mahkemeden ceza aldığını ve bu süreçte devletin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kuzgun, şöyle devam etti:

"O gece seladan, ezandan rahatsız olan vatan hainleri bizi susturmaya çalıştılar. Fakat biz kanımızın son damlasına kadar vatanımız, bayrağımız, sancağımız ve milletimiz için her zaman göreve hazırız. Darbe girişimi gecesi hainler başarılı olsaydı bugün Ayasofya açılmayacaktı. Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Rabbim onun ayağına taş değdirmesin. Rabbim bizlere Mescid-i Aksa'yı da açtırmayı nasip etsin."

Vali Yaşar Karadeniz de 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile herkesin üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Vatan, millet ve bayrak aşkını kendi canlarından öte tutanların darbe girişimini önlediğini vurgulayan Karadeniz, "Milletimiz o gece bir ve beraber olmasaydı bu teşebbüsü önleyemezdik. O gece başarısızlığa uğrayanlar, halen kendilerine ümit veren, kendilerini besleyen emperyalist güçlerin talimatları altında yaşıyorlar. Milletimiz bu hainlere ve iş birlikçilerine fırsat vermez." ifadelerini kullandı.

Vali Karadeniz, gazi Kuzgun'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı