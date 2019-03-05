Manisa Valiliği’ne ’Çevre Duyarlılığı Ödülü’ Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5.

Su ve Teknoloji Derneği (SUTEK) tarafından düzenlenen 5. Su ve Çevre Konferansı ve Ödül Töreni, İzmir’de gerçekleştirildi. Ödül töreninde Merkezi İdare kategorileri arasında yer alan, ’Çevre Duyarlılığı Ödülü’ Manisa Valiliğine verildi.

Açılış konuşmalarını; SUTEK Bilim Kurulu Üyesi Siyaset Bilimci-Yazar Ozan Erdem’in yaptığı ödül törenine, Su ve Teknoloji Derneği yöneticileri, Manisa Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, HAK-İŞ Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Kurucu ve Onursal Genel Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, çeşitli sivil toplum kuruluşları, belediye başkanları, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Törende, Merkezi İdare kategorileri arasında yer alan, ’Çevre Duyarlılığı Ödülü’nü Manisa Valiliği adına, Vali Yardımcısı YİKOB Başkanı Ünal Çakıcı’ya Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu takdim etti.

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