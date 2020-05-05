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Aktüel

Manisa Valiliğinden "dolandırıcılık" uyarısı

Yeniakit Publisher
2020-05-05 23:51:57 -
Manisa Valiliğinden "dolandırıcılık" uyarısı

MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, kentte valiliğin adı kullanılarak bazı kişilerden solunum cihazı ve benzeri malzeme yardım talep edildiğini belirterek, bunlara itibar edilmemesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde valiliğin adı kullanılarak solunum cihazı talebi ve benzeri yardım toplama adı altında dolandırıcılık yapıldığı bilgisinin edinildiği kaydedildi.

Bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ivedilikle valilik, kaymakamlık, emniyet, jandarma veya savcılığa bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle ve saygıyla duyurulur." denildi.

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