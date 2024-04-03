Manisa TSO ve Manisa CBÜ’den çevreci proje

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) ve Manisa Ticaret ve Sanayi Odası çevreci bir projeye imza atarak, iş dünyasının yeşil dönüşümüne entegre olmasını sağlayacak. Protokol törenine, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Ay, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Emre Uygur, Manisa TSO Proje ve İş Geliştirme Koordinatörü Mehmet Can Çakar katılım sağladı.

İmzalanan protokol kapsamasında; kalıpçılık, plastik, metal işleme, otomotiv yan sanayi ve beyaz eşya yan sanayinde enerji verimliliğinin artırılmasına ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesine odaklanarak, Akdeniz ülkelerindeki KOBİ’lerin yeşil uygulamalara geçişini destekleyecek ulus ötesi bir girişim oluşturmak hedeflenmektedir. Ayrıca Akdeniz Sınır ötesi İş birliği Projesi ile KOBİ’lerin yeşil uygulamaları benimsemelerine yönelik kaynaklara ve uzmanlığa ulaşılması planlanıyor. Bununla birlikte proje kapsamında yapılacak AR-GE çalışmaları ile Manisa iş dünyasının Akdeniz bölgesindeki sinerjilerden yararlanmak ve yeşil geçiş çabalarını artırmak için sınır ötesi iş birliği sürecinin başlatılması hedefleniyor.

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