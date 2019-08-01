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Manisa Tarım Ürünleri İşleme İhtisas OSB projesi onaylandı

Uşak’ta gerçekleştirilen Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA) 2019 yılı 7.

01 Ağustos 2019 Perşembe 15:31
Manisa Tarım Ürünleri İşleme İhtisas OSB projesi onaylandı

Uşak’ta gerçekleştirilen Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZEKA) 2019 yılı 7. Yönetim Kurulu Toplantısında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırlamış olduğu ‘Manisa Tarım Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ projesi kabul edildi.


Merkezi Kütahya’da olan ve Afyonkarahisar, Manisa, Uşak illerini de kapsayan Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı 7. Yönetim Kurulu Toplantısı Uşak’ta gerçekleştirildi. Ulubey Kanyonları Cam Teras’ta gerçekleştirilen toplantıda Uşak Valisi Funda Kocabıyık, toplantı öncesi dönem başkanlığını Manisa Valisi Ahmet Deniz’den devraldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın konuşmalarının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.


Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı 7. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılında fizibilite desteği programı kapsamında sunulan, ‘Manisa Tarım Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu adlı proje görüşüldü. Oldukça beğenilen proje ZEKA yönetim kurulu tarafından onaylandı. Böylelikle onaylanan bu proje ile Manisa yeni bir OSB’ye daha kavuşacak.


Manisa Tarım Ürünleri İşleme İhtisas OSB Projesi hakkında açıklamada bulunan Manisa Ticaret ve Sanayi Odası yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Zafer Kalkınma Ajansı’nın Yönetim Kurulu Toplantısında Projemiz değerlendirildi. Değerli yönetim kurulu üyeleri projemizi beğenerek onayladılar. Daha yolun başındayız. Bundan sonraki süreçte Zafer Kalkınma Ajansı’nın hibe desteği ile fizibilite raporu hazırlanacak. Bununla birlikte Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu projeye ışık tutan yol gösteren taraf olacağız. Tüm paydaşlarımız ile fizibilite raporu doğrultusunda tarım ürünleri işleme ihtisas OSB’yi kurmanın haklı gururunu yaşayacağız. Manisa’mıza hayırlı olsun” dedi.


Öte yandan toplantıya katılan Manisa Valisi Ahmet Deniz, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’tandönem başkanlığını devraldı. Toplantının ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Uşak Ulubey Kanyonları Cam Teras’ı gezerek incelemelerde bulundular.


Toplantıya Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Manisa TSO Mehmet Yılmaz ve diğer yönetim kurulu üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 15:31
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