Manisa sokaklarında 23 Nisan coşkusu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi ekipleri palyaçolarla sokak sokak gezerek vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşatırken, vatandaşlar da balkonlarından bu coşkuya eşlik etti.

TBMM’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi çocuklar için anlamlı etkinlik düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, kamyon kasası içerisinde palyaçolar eşliğinde söylenen milli marşlar ve 23 Nisan şarkılarıyla sokağa taşındı. Kamyon kasası içerisindeki palyaçolarla marşlar ve şarkılar eşliğinde sokakları gezen ekipler vatandaşların bayramını kutladı. Türk Bayrakları ve balonlarla süslenen balkonlara çıkan vatandaşlar Türk Bayrakları sallayarak coşkuya eşlik etti.