Manisa Şehir Hastanesinde konfor ve tedavi bir arada

MANİSA (İHA) – Geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete giren Manisa Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi, modern tıbbın sunduğu en gelişmiş teknolojilerle donatılmış konforlu, rahat ve etkin yöntemlerle vatandaşlara hizmet veriyor.

Sağlık Bakanlığının kamu-özel işbirliği modeli ile yapımını tamamladığı ve geçtiğimiz ekim ayında açılan 558 yatak kapasiteli Manisa Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, uzman hekim ve güler yüzlü fizyoterapistler eşliğinde son teknolojik cihazları kullanarak hastaları sağlığına kavuşturuyor. Günlük ortalama 280 hastaya hizmet veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde; 28 yatak kapasiteli elektro terapi salonu, 7 yatak kapasiteli rehabilitasyon salonu, 2 yatak kapasiteli traksiyon ve ESWT odası, bir yatak kapasiteli kısal dalga diyatermi odası, bir el havuzu ve bir de ayak havuzu bulunuyor. Doğuştan geçirdiği hastalıklar nedeniyle tek başına yürüyemeyen ya da elini kullanmakta, dengede durmakta sıkıntı yaşayan, inme, multıpl skleroz, parkinson hastalığı, serebral palsi, omurilik yaralanması, kafa travması gibi nörolojik bozuklukları olan hastalarda, osteoartrit (eklem kireçlenmesi), kalça ve diz protez ameliyatı, amputasyon ameliyatı öncesi ve sonrası, kırık tedavisi sonrası kısıtlılıkların önlenmesinde ve spor yaralanması sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi uygulanıyor.

Bölüm hakkında gazetecilere bilgi veren Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümümüz hastalarımızın modern tıbbın sunduğu en gelişmiş teknolojilerle donatılmış konforlu, rahat ve etkin yöntemlerle tedavilerin uygulanarak sağlıklarına kavuşturmak için hizmet vermektedir. Güncel medikal gelişmeleri yakından takip eden uzman hekimlerimiz ve fizyoterapistlerden oluşan sağlık ekibimiz için esas olan; hastalarımızın şikayetlerini ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en alt seviyeye çekmektir. Hastalarımızın memnuniyetini en üst düzeyde tutarak yüksek standartlarda bir tedavi sunabilmek son derece önemlidir. Bölümde, her koşulda hoşgörü ve güler yüzle hizmet verilerek hastalarımızın kendilerini güvende ve iyi hissetmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümünde; hasta ve hasta yakınlarının yorum ve beklentileri her zaman dikkate alınarak gerekli düzenlemeler en kısa sürede ve doğru şekilde yerine getirilmekte, hizmet kalitesi günden güne arttırılmaktadır. Her saatte 35 hastaya, günlük ortalama 280 hastaya hizmet vermekteyiz’’ dedi.

Manisa Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Yasemin Çınar ise fizik tedavinin fiziksel ajanlar ve tekniklerin kas iskelet sistemi hastalıkların tedavisinde kullanılması anlamına geldiğini belirterek, çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Klinikte sıklıkla bel, boyun, sırt ağrısı, kalça, diz, omuz, dirsek gibi eklem ağrılarının tedavilerinde fizik tedavi ajanlarından yararlanmaktayız. Fizik tedavi yöntemleri vücudun dışından fiziksel ajanların uygulanması şeklindedir. Fizik tedavi uygulamasının amacı ağrıların azaltılması, fonksiyon kayıplarının azaltılması ya da ortadan kaldırılması, hastanın günlük yaşam aktivitelerinin tekrar kazandırılması ve hastanın bağımsız bir birey olarak toplumdaki yerini almasıdır. Rehabilitasyon ise doğuştan veya sonradan ortaya çıkan, kaybedilmiş hareket kabiliyetinin tekrar kazandırılmasına yönelik tedavidir. İnme, multıpl skleroz, parkinson hastalığı, serebral palsi, omurilik yaralanması, kafa travması gibi nörolojik bozuklukları olan hastalarda, osteoartrit (eklem kireçlenmesi), kalça ve diz protez ameliyatı, amputasyon ameliyatı öncesi ve sonrası, kırık tedavisi sonrası kısıtlılıkların önlenmesinde ve spor yaralanması sonrası hastalarda fizik tedavi ve rehabilitasyon büyük fayda sağlayabilir. Rehabilitasyon ile fonksiyon kayıplarının geri kazanımı ile hastanın kendine bakım ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız hale gelmesi amaçlanmaktadır. Burada bulunan tüm cihazlarımızın hepsi yeni ve son teknoloji ürünleridir. Ayrıca fiziki imkanlarımız genişledi. Hastalarımızla daha iyi ortamlarda hizmet verebiliyoruz. Rehabilitasyon süreci uzun bir süreç hasta her gün buraya geliyor ve çalışıyor. Fiziksel koşullar da tedavinin başarısını arttıran etmenler arasında yer alıyor. Hastalarımız tedaviden sonra olumlu yönde dönüşlerde bulunması da bizi ayrıca mutlu ediyor."

Geçirdiği felç sonrası sağ kol ve bacağında güçsüzlük yakınması şikayetiyle hastaneye başvuran ve yaklaşık 4 aydır tedavi gören 56 yaşındaki Nurettin Seart, fizik tedavi bölümü sayesinde tek başına hareket etmeye başladığını anlatarak, verilen hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. Seart, "Yatağa bağımlı durumdayken şu anda yürür duruma geldim. Sağolsunlar her sabah evden alıyorlar. Tedavimi olduktan sonra tekrar geri bırakıyorlar. Hastane personeli ve fizyoterapistler bizlerle çok ilgililer. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Bizlerden hiçbir ücret de alınmıyor. Yaklaşık 4 aydır buradayım" dedi.

Hastası Seart hakkında gazetecilere bilgi veren Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Yasemin Çınar, "Nurettin Seart, serebrovasküler olay (felç) sonrası sağ kol ve bacakta güçsüzlük yakınması ile acil servise başvuruyor. Sonrasında 5 gün yoğun bakımda tedavisi sürdürülüyor.Servise alındıktan sonra, klinik durumu stabil hale geldiğinde fizik tedavi uzmanı tarafınca değerlendirilip rehabilitasyon programına alındı, tedavisi bir süre hastanede yatarak, daha sonrada tedavisine ayaktan devam edildi. Halen tedaviye devam etmekteyiz. Yatağa bağımlı düzeyde tedaviye başladığımız hasta 3 ay sonrasında tek destekle yürür duruma geldi. Günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız hale gelmesini amaçlamaktayız" diye konuştu.