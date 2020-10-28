  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Manisa namaz vakitleri! Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı kaçta okunuyor?
İSLAM

Manisa namaz vakitleri! Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı kaçta okunuyor?

Manisa namaz vakitleri, Diyarbakır namaz saatleri özellikle de 28 Ekim Çarşamba günü Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) doğumunun sene-i devriyesini kutlayacağımız Mevlid Kandili dolayısıyla Diyarbakır akşam namazı vakti ve Kocaeli ezan saati merak ediliyor. Diyanet namaz vakitleri, Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı ezanı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 14:56:00 -
Manisa namaz vakitleri! Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı kaçta okunuyor?

Manisa namaz vakitleri. Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namazla Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Allah’ın (C. C) huzuruna varırız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder.

Namaz kılan Allah dostları Müslümanlar, namaz vakitlerini sorgulamakta. 28 Ekim Çarşamba alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberler sonuncusu, Allah’ın Habibi, kainatın yatarılışının sebebi olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğumumun sene-i devriyesi olan Rebiülevvel ayının 12. günüdür. Mevlid Kandili dolayısıyla oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saati kaçta okunuyor? sorusunu sormakta. 

Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, Manisa’da akşam namazı kaçta kılınıyor? Manisa sabah namazı saat kaçta? Manisa öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. İşte Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazı vakitleri.

Manisa namaz vakitleri

Manisa akşam namazı saati 18:22

Manisa yatsı namazı vakti 19:40’dır.

Diyanet namaz vakitleri için tıklayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!
Gündem

KKTC 82'nci il mi olacak? KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan flaş açıklamalar!

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile ilişkilerin her zaman iyi olduğunu belirterek, "Türkiye'nin desteğini hiçbir zaman unutamayız." dedi ..
Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede
Gündem

Ankara'da korkutan patlama! Ekipler bölgede

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi.
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay