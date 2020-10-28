Manisa namaz vakitleri! Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı kaçta okunuyor?

Manisa namaz vakitleri. Namaz dinin direğidir. Müslümanın miracıdır. Namazla Yüce Rabbimizle konuşuruz. Namaz sayesinde yaratıcımız olan Allah’ın (C. C) huzuruna varırız. Namaz aklı başında, buluğ çağına girmiş tüm Müslümanlara farz kılınmıştır. Günde beş vakit namaz için Müminler ister cemaatle isterse de tek başlarına kıblemi olan Kabe’ye dönerek Rabbimizin emri olan namazı eda eder.

Namaz kılan Allah dostları Müslümanlar, namaz vakitlerini sorgulamakta. 28 Ekim Çarşamba alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberler sonuncusu, Allah’ın Habibi, kainatın yatarılışının sebebi olan Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğumumun sene-i devriyesi olan Rebiülevvel ayının 12. günüdür. Mevlid Kandili dolayısıyla oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı saati kaçta okunuyor? sorusunu sormakta.

Farz olan namaz ibadetini eda etmek isteyen vatandaşlar, Manisa’da akşam namazı kaçta kılınıyor? Manisa sabah namazı saat kaçta? Manisa öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saati kaçta? şeklinde arama yapıyor. İşte Manisa’da sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı namazı vakitleri.

Manisa namaz vakitleri

Manisa akşam namazı saati 18:22

Manisa yatsı namazı vakti 19:40’dır.

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