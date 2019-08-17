0553 313 94 23

Manisa Memur-Sen’den toplu sözleşme tepkisi

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, devam eden 5.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:56
Manisa Memur-Sen’den toplu sözleşme tepkisi

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, devam eden 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili olarak, “Biz, örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü tepki için değil, hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz” dedi.


Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. dönem toplu sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin dördüncü toplantısında hükümetin yaptığı; maaşlarda 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021’in ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklifini sendikalar reddetti. Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği de bir basın açıklaması düzenlendi. İl temsilcilik binasında gerçekleştirilen açıklamaya Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları katıldı. Sözlerine toplu sözleşme sürecinden bahsederek başlayan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mesut Öner, “5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos günü gerçekleştirilen ilk oturumla başladı. 16 Ağustos’ta yani dün itibariyle de Kamu İşveren Heyeti, masaya ilk teklifini sundu. Kamu işvereni, görüşmelerin 16 gününde, bizim tekliflerimizin kendisine iletilmesinden tam 22 gün sonra masaya teklif sundu. Kamu işverenin toplu sözleşme masasına sunduğu ve kamuoyuna duyurduğu teklif; gecikmeyi unutturacak kadar vahim bir içeriğe ve eksikliklere sahip. Kamu işvereninin teklifi; ‘teklif gecikti’ siteminin ve tepkisinin ötesinde ‘teklif geçiştirildi’, ‘masa önemsizleştirildi’ ve ‘alın terimiz değersizleştirildi’ tespitlerini ifade etmeyi ve buna dayalı tepkileri hayata geçirmeyi hem gerekli hem de haklı hale getirmiştir. Toplu sözleşme sürecine dair sitem ve tepki cümlelerinin sayısının ve dozunun yükselmesi; kamu işvereninin masaya geç teklif sunma gayretinin ve sunduğu teklifin garabetinin semeresi olarak görülmelidir. Kamu işveren heyetinin geç kalmış ve geçiştirmeye odaklanmış, teklifinin içeriğinde; bize teklif edilmesi bir tarafa masanın çevresinde dahi terennüm edilmemesi gereken oranlar ve rakamlar yer alıyor. Hükümetin masaya sunduğu ilk teklif; ‘Güçlü Türkiye imkansız’, ‘Büyük Türkiye anlamsız’ ve ‘Yeni Türkiye gereksiz’fikri sabitinde debelenenler dışında hiç kimsenin aklına yatmaz, gönlünü rahatlatmaz. Hükümet; bu teklifin, yeni, büyük ve güçlü Türkiye hedeflerini ve gerçeklerini yok sayanlara can suyu vermek, kamu görevlilerini enflasyona ezdirmeme kararından da açıkça vazgeçmek olduğunu görmelidir, Daha da önemlisi Hükümet, kalkınmayı önemsediğine, adaleti öncelediğine dair ispatı ve icraatı, toplu sözleşme masasına sunduğu yeni teklifle hem teyit hem de tescil etmelidir. Biz, örgütlü gücümüzle yetersiz tekliflere tepki vermekten kaçınmayız. Fakat biz örgütlü gücümüzü tepki için değil, hak ettiğimizi bize teslim edecek teklifleri takdir etmek için kullanmak istiyoruz. Yeni bir teklif ve yeni bir eşik bekliyoruz” dedi.



Türkiye’ye inanıyor ve Türkiye’nin gücüne itibar ettiklerini vurgulayan Öner, Manisa’daki siyasilere de seslendi. Öner, “Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği olarak ilimizdeki Memur-Sen teşkilatlarıyla birlikte toplu sözleşme sürecini yakından takip etmeye, bizleri memnun edecek her konuda destek, üzecek ve gerecek her konuda tepki vermeye hazır olduğumuzun bilinmesini istiyoruz. Diğer taraftan ilimizdeki parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının özellikle iktidar partisine mensup milletvekillerinintoplu sözleşme noktasında sorumluluk almalarını Hükümet kanadına yönelik baskı ve beklenti iradesi oluşturmak noktasında bizlerle birlikte hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Emeğin hakkının verilmesi noktasındaki niyet ve gayretlerimizde bereket, irade ve çalışmalarımızda örgütlü güçten neşet eden kudret temenni ediyoruz

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
    1. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    2. Futbolu bırakan Sneijder'den transfer..
    3. Federasyona başvurdular! Avrupa Ligi..
    4. İstanbul'da sağanak sonrası feci kaza!
    5. CHP İl Başkanları Toplantısı
    6. Havadan düşen yorgun mermi otomobilin..
    7. Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap..
    8. Fenerbahçe'de Volkan Demirel için..
    9. Külliye neyinize, genelev..
    10. Avrupa Ligi eleme maçı için 'şike'..
    11. İdlib'de çocuk katliamı devam ediyor!
    12. İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?..
    13. GÜNCELLEME 2 - İstanbul'da sağanak
    14. İstanbul'da taksici turiste çarptı
    15. Sumudica: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
    16. Eskişehir’de kurban bereketi yaşandı
    17. Okulların bakımı denetimli..
    18. Fenerbahçe Volkan'la devam etmeme..
    19. O köpeğin sahibine 7 bin lira ceza..
    20. 'Domuztepe'deki iskan, Göbeklitepe'den..
    21. Yemyeşil pasta | Matcha çayını bu..
    22. Üsküdar’da denizle kara birleşti
    23. Memur -Sen’den 5. Dönem Toplu Sözleşme..
    24. 'Artık Roma için ter dökeceğim'
    25. Başakşehir sezonu Malatya’da açacak
    26. Atakum Belediyesi’nden şiddetle..
    27. Eski uluslararası voleybol hakemi Şani..
    28. Genç Aktivistler Kulübünden Rektör..
    29. Sazak’tan Bozkurt’a hayırlı olsun..
    30. Kaymakam Çalık Kyzikos’u ziyaret etti
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    Burhan Kuzu elindeki anket sonucunu paylaştı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu