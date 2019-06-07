Manisa lise taban puanları 2019 MEB e okul Manisa lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Manisa lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Karaman liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. Manisa nitelikli liseler ve puanları, Manisa merkezdeki liseler , Manisa sağlık meslek liseleri Manisa mostem lisesi taban puanı Manisa Anadolu lisesi taban puanı, Manisa sosyal bilimler lisesi taban puanı 2019. İşte Manisa lise yüzdelik dilimleri 2019.

YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi taban puanları 2019

TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi taban puanları 2019

YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi taban puanları 2019

AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi taban puanları 2019

ŞEHZADELER / Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi taban puanları 2019 taban puanları 2019

SOMA / Soma Fen LisesiFen Lisesi taban puanları 2019

ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi taban puanları 2019 taban puanları 2019

YUNUSEMRE / Fatih Anadolu Lisesi taban puanları 2019

SALİHLİ / Salihli Sekine Evren Anadolu Lisesi taban puanları 2019

YUNUSEMRE / Manisa Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları 2019

SALİHLİ / Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları 2019 taban puanları 2019

DEMİRCİ / Demirci Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi taban puanları 2019

YUNUSEMRE / Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

SOMA / Soma Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

YUNUSEMRE / Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

YUNUSEMRE / Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

DEMİRCİ / Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

SALİHLİ / Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

YUNUSEMRE / Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

SALİHLİ / Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

SOMA / Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

ŞEHZADELER / Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

AKHİSAR / Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

TURGUTLU / Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

AKHİSAR / Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

TURGUTLU / Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi taban puanları 2019

AKHİSAR / Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

TURGUTLU / Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları 2019

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