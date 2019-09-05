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Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, istenmeyen her duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat ve eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:40
Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, istenmeyen her duruma karşı hazırlıklı olmak amacıyla tatbikat ve eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler yaptıkları kurtarma operasyonu tatbikatı ile her duruma hazır olduklarını gösterdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha çok trafik kazaları ve yangın durumlarında yaptıkları kurtarma operasyonlarının haricinde her türlü istenmeyen durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla da tatbikatlarını sürdürüyor. Ekipler, Manisalı vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü ortama adapte olmak amacıyla eğitimlerini gece gündüz sürdürüyor. İtfaiye ekipleri, ileri düzey arama ve kurtarma eğitimleri için Spil Dağı’nı mesken tuttu. Gündüz ve gece saatlerinde yapılan tatbikatlar ile temsili olarak dengesini kaybederek dağın eteklerine düşen bir vatandaşa yönelik kurtarma operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda ekipler, ipler ve merdiven aracılığı ile yaralının yanına inerek, güvenli bir şekilde uçurumdan kurtarılması üzerine çalıştı. Temsili yaralının kurtarılmasına yönelik operasyon gece ve gündüz olarak iki bölümde yapılırken, ekipler her türlü ortama hazırlıklı olduklarını gösterdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:40
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