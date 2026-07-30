Manisa FK’nın iki genç yıldızına milli davet
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Manisa Futbol Kulübü’nde forma giyen Yunus Emre Köse ile Ahmet Şen, U19 Milli Takımı’nın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna çağrıldı.
Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK’nın genç futbolcuları Yunus Emre Köse ve Ahmet Şen, U19 Milli Takımı’ndan davet aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli futbolcumuz Yunus Emre Köse, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Yunus Emre Köse'yi tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz. Milli futbolcumuz Ahmet Şen, U19 Milli Takımımızın 3-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna davet edildi. Ahmet Şen'i tebrik ediyor, A Milli Takıma giden yolda başarılar diliyoruz" denildi.