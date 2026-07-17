Manisa FK eski yıldızına kavuştu! Vargas geri döndü
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren genç kanat oyuncusu Alenis Vargas ile yeniden sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp yönetimi, yeniden yuvaya dönen oyuncu için yayınladığı mesajda, "Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailemize yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Manisa temsilcisinin, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
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