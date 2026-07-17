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Spor Manisa FK eski yıldızına kavuştu! Vargas geri döndü
Spor

Manisa FK eski yıldızına kavuştu! Vargas geri döndü

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Manisa FK eski yıldızına kavuştu! Vargas geri döndü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezonun sonunda sözleşmesi sona eren genç kanat oyuncusu Alenis Vargas ile yeniden sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncu ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kulüp yönetimi, yeniden yuvaya dönen oyuncu için yayınladığı mesajda, "Alenis Vargas'a Manisa Futbol Kulübü ailemize yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Manisa temsilcisinin, yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.

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