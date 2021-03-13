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Siyaset Manisa eski Milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti
Siyaset

Manisa eski Milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti

TBMM 21. Dönem DSP’den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 20:45:00 -
Manisa eski Milletvekili İsmail Bozdağ hayatını kaybetti

Manisa’nın eski milletvekillerinden İsmail Bozdağ (61) evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Evinde kalp krizi geçirdi

TBMM 21. Dönem DSP’den Manisa Milletvekili seçilen İsmail Bozdağ, bugün saat 17.30 sıralarında Toygar Mahallesi’ndeki evinde rahatsızlandı. Ailesinin 112 servisine haber vermesi üzerine özel bir hastaneye kaldırılan İsmail Bozdağ kurtarılamadı.

Özel Sarıkız Hastanesi Acil Hekimi Dr. Bora Oflas, "Hastamız bize geldiğinde yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmişti. Kalp masajı ve ilaçlı uygulamalarıyla hayata döndürme çalışmaları olumlu sonuç vermedi. Hastamızı kaybettik" dedi.

2 çocuk babası İsmail Bozdağ’ın cenazesi yarın saat 11.00'de ikamet ettiği mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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