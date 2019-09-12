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Manisa Büyükşehir zabıtası engelli vatandaşların yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:20
Manisa Büyükşehir zabıtası engelli vatandaşların yanında

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.


Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kendilerine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, görev alanı sınırlamasına bakmadan engelli vatandaşlara el uzatmaya, destek olmaya devam ediyor. Özellikle kaldırımlardaki rehber yolunun açık olmasına dikkat eden ekipler, kaldırım işgali yapan esnaflara uyarılarda bulunarak engelli vatandaşların kaldırımları kullanmalarını kolaylaştırıyor. Ekipler, kaldırımlarda bulunan iniş ve çıkış rampalarından engelli vatandaşların ve bebek arabası kullanan annelerin en rahat şekilde faydalanabilmesi için iniş ve çıkış rampalarının her zaman açık olması için kontrollerini gerçekleştiriyor. Bebekli annelerin ve engelli vatandaşların özellikle de tekerlekli sandalye kullanan vatandaşların iniş ve çıkış rampalarını kullanmalarını engelleyen durumlara anında müdahale eden zabıta ekipleri, araç sürücülerine gerekli uyarılarda bulunarak, engelli vatandaşların ve annelerin seyahatlerinin aksamamasına yönelik çalışmalarını da yerine getiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, ekiplerin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, özellikle engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara daha fazla yer vereceklerini kaydetti. Her bireyin bir engelli adayı olabileceğinin farkında olduklarını ifade eden, her bireyin hakkının olduğu gibi engelli bireylerin de haklarını savunmaları için gerekli çalışmaları görev ve sorumluluklarını tüm ekip olarak yerine getireceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:20
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