Manipülatörler yine sahnede! Kriz çığırtkanları, enflasyon verilerini de eğip büküyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Her platformda ekonominin zor durumda olduğu propagandasını yapan felâket tellalları, manipülasyona doymuyor. Fonlu kanallarda ve sosyal ağlarda korkutan dolar tahminlerinde bulunan kriz senaristleri, enflasyon verilerini de çarpıtmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 71.60 olarak belirlediği yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 113.08 olarak ilan etti.

Masa başında hesap yapıyorlar

Mahalli seçimler arefesinde yatırımcılara “Döviz alın” telkininde bulunan Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un başında olduğu grubun uçuk enflasyon hesabı “Pes” dedirtti. Toplumun kahir ekseriyeti, ENAG’a “Sahaya çıkın, masa başından rakamları eğip bükmeyi bırakın da gerçekleri ortaya koyun” diye seslendi. İktisatçılar da topluma karamsarlık pompalamak için manipülasyona giden ekonomist müsveddelerinin kaale alınmaması ikazı yaptılar. Sosyal ağlarda ve fonlu kanallarda ekonomiyi karalayan, yalan yanlış enflasyon rakamları veren kriz çığırtkanlarına kulak asılmaması gerektiğini dile getirdiler. “TÜİK’in açıkladığı rakamların doğru olmadığı algısını oluşturmak için devreye sokulan ENAG ve ona itibar eden CHP medyası, yine çakacak” dediler.

ENAG Kaale alınmamalı

Akit’e konuşan ekonomist İsmail Çapak, şunları söyledi: “TÜİK’e itimat etmeliyiz. Kurumun verileri ilk elden aldığını bilmeliyiz. ENAG’a da inanmamalıyız. Karşımızda verileri nereden temin ettiğini bildirmeyen bir yapılanma var. Böyle bir şey olur mu? TÜFE’yi oraya buraya çekmek de nedir? Onun için ben, her yerde yorumcuları ENAG’ın adını dahi anmamaya davet ediyorum. Ekonomi paydaşlarına da ENAG’ı kale almamayı tembihliyorum. Milyonları toto loto gibi dolar tahmininde bulunan bu yapılanmaya karşı uyanık olmaya çağırıyorum. Yineliyorum, TÜİK’e itibar edilmeli. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hâli ortada. Kılıçdaroğlu, TÜİK’e yüklendi de ne oldu? Kurumun önüne gitti de eline ne geçti? Heyhat ki ibret almayan, hâlen Kılıçdaroğlu takip edenler de var. Muhalifler, boşuna umutlanmasın. Manipülatörler de abartılı rakamlar yayınlamaya tevessül etmesin. TÜİK, ilk elden verileri alıyor. Enflasyon da dengeleniyor. 2024’te dezenflasyon dönemine girilecek. 2025’te enflasyonun yüzde 20-25’lere, 2026’da tek hanelere ineceği görülecek. Yeter ki 85 milyon, ahlâklı olsun. Yeter ki toplumun tamamı, enflasyonla mücadeleye katkı sunsun. Büyük marketler, spekülasyon yapmasın. Perakendeciler, yüzde 200 kâr ederken indirime gitsin.”

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