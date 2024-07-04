  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt fiyatları füze gibi fırladı! Böylesi daha önce görülmedi

“İşaret parmağı” ve “Bozkurt”a hayır, eşcinsellik ile haç serbest!

Avukattan mahkeme gidişatını değiştirecek iddia

ABD Türk silahını sessiz sedasız kopyaladı! 'Kimse göremeyecek' diyerek duyurdular

'Önümüzdeki 24 saate dikkat' diyerek uyardı: Gemiler Türk sınırlarına girmek üzere

Solculara konuşan Arınç: Erdoğan bunu ilan ettiği gün 5 puan koyar üstüne

Futbol sadece bir ‘oyun’ değilmiş! Bizim çocuklar… Irkçılık ve MOSSAD ajanları

Arap ülkesi dünyaya duyurdu: Baykar, Aselsan ve Fergani ile anlaştık

İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri İsrail: Son teklifi teslim aldık

Eylem Tok'un olay görüntüleri ortaya çıktı! Venedik Film Festivali'nin kırmızı halısında şov
Ekonomi Manipülatörler yine sahnede! Kriz çığırtkanları, enflasyon verilerini de eğip büküyor
Ekonomi

Manipülatörler yine sahnede! Kriz çığırtkanları, enflasyon verilerini de eğip büküyor

Yeniakit Publisher
2024-07-04 12:04:00 -
Manipülatörler yine sahnede! Kriz çığırtkanları, enflasyon verilerini de eğip büküyor

Ekonomiyi kötülemek için yarışan manipülatörler, dövizin ardından enflasyon verilerini eğip bükmeye yöneldi. TÜİK’in yüzde 71.60 olarak ölçtüğü yıllık TÜFE oranını yerel seçimler öncesinde halka “Döviz alın” çağrısı yapan Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un başında bulunduğu ENAG yüzde 113.08 olarak açıkladı.

BUĞRA KARDAN  İSTANBUL

Her platformda ekonominin zor durumda olduğu propagandasını yapan felâket tellalları, manipülasyona doymuyor. Fonlu kanallarda ve sosyal ağlarda korkutan dolar tahminlerinde bulunan kriz senaristleri, enflasyon verilerini de çarpıtmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yüzde 71.60 olarak belirlediği yıllık Tüketici Fiyat Endeksi’ni (TÜFE) Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 113.08 olarak ilan etti.

Masa başında hesap yapıyorlar

Mahalli seçimler arefesinde yatırımcılara “Döviz alın” telkininde bulunan Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un başında olduğu grubun uçuk enflasyon hesabı “Pes” dedirtti. Toplumun kahir ekseriyeti, ENAG’a “Sahaya çıkın, masa başından rakamları eğip bükmeyi bırakın da gerçekleri ortaya koyun” diye seslendi. İktisatçılar da topluma karamsarlık pompalamak için manipülasyona giden ekonomist müsveddelerinin kaale alınmaması ikazı yaptılar. Sosyal ağlarda ve fonlu kanallarda ekonomiyi karalayan, yalan yanlış enflasyon rakamları veren kriz çığırtkanlarına kulak asılmaması gerektiğini dile getirdiler. “TÜİK’in açıkladığı rakamların doğru olmadığı algısını oluşturmak için devreye sokulan ENAG ve ona itibar eden CHP medyası, yine çakacak” dediler.

ENAG Kaale alınmamalı

Akit’e konuşan ekonomist İsmail Çapak, şunları söyledi: “TÜİK’e itimat etmeliyiz. Kurumun verileri ilk elden aldığını bilmeliyiz. ENAG’a da inanmamalıyız. Karşımızda verileri nereden temin ettiğini bildirmeyen bir yapılanma var. Böyle bir şey olur mu? TÜFE’yi oraya buraya çekmek de nedir? Onun için ben, her yerde yorumcuları ENAG’ın adını dahi anmamaya davet ediyorum. Ekonomi paydaşlarına da ENAG’ı kale almamayı tembihliyorum. Milyonları toto loto gibi dolar tahmininde bulunan bu yapılanmaya karşı uyanık olmaya çağırıyorum. Yineliyorum, TÜİK’e itibar edilmeli. Kemal Kılıçdaroğlu’nun hâli ortada. Kılıçdaroğlu, TÜİK’e yüklendi de ne oldu? Kurumun önüne gitti de eline ne geçti? Heyhat ki ibret almayan, hâlen Kılıçdaroğlu takip edenler de var. Muhalifler, boşuna umutlanmasın. Manipülatörler de abartılı rakamlar yayınlamaya tevessül etmesin. TÜİK, ilk elden verileri alıyor. Enflasyon da dengeleniyor. 2024’te dezenflasyon dönemine girilecek. 2025’te enflasyonun yüzde 20-25’lere, 2026’da tek hanelere ineceği görülecek. Yeter ki 85 milyon, ahlâklı olsun. Yeter ki toplumun tamamı, enflasyonla mücadeleye katkı sunsun. Büyük marketler, spekülasyon yapmasın. Perakendeciler, yüzde 200 kâr ederken indirime gitsin.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Talat

TÜİK ENFLASYON VERİLERİNİ DOĞRU YERİYOR İSE MEMURLARA SEYYANEN NEDEN VERİLDİ ? ELEKTRİK , AKARYAKIT , SİGARA ZAMLARI NEDEN TEMMUZA BIRAKILDI ? TÜİK İN NEYİNE GÜVENECEĞİZ ? NE MANİPÜLASYONUNDAN BAHSEDİYORSUN?

Vatandaş Asım

Evet. Gerçek enflasyon enagin rakamları. Sizin sevdiğiniz yalancı TÜİK verileri değil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23