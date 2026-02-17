Manipülasyon lobisi iş başında! Milletin çözüm kapısı CİMER’i hedef aldılar: DMM o yalanları tek tek ifşa etti

  • İSTANBUL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ni (CİMER) 'muhbirlik' ve 'baskı aracı' olarak yaftalamaya çalışan çevrelere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) tokat gibi cevap geldi. Vatandaşın devletle kurduğu en güçlü köprüyü hedef alan kirli manipülasyon, somut gerçeklerle yerle bir edildi.

Bazı karanlık odakların 'kamuda baskı aracı' ve 'ihbar merkezi' iftirasıyla hedef aldığı CİMER hakkında DMM’den net açıklama geldi. Vatandaşın derdine derman olan dev sistemi "işlevsiz" göstermeye çalışanların hevesi kursağında kaldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularının kamu çalışanları üzerinde "baskı aracı" oluşturduğu ve sistemin "ihbar kültürü" yaşattığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan söz konusu iddialara değinilerek, CİMER'in, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru ve geri bildirim mekanizması olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "CİMER'e yapılan her başvuru, otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmemektedir. Başvurular, ilgili kurumlarca mevzuat çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır." bilgisine yer verildi.

5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca "yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar" ile "başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan" başvuruların ise işleme alınmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük katılımcı demokrasi mekanizmalarından birisi olan CİMER'in, işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesi açık bir manipülasyon amacı taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi rica olunur."

