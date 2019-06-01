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Mangonun faydaları saymakla bitmiyor

Hayatımıza dahil olan mangonun, besleyiciliği ve faydaları oldukça fazla ve anlatmakla bitmiyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 15:54
Mangonun faydaları saymakla bitmiyor

Ülkemizde son birkaç senedir popülerliğini yaşayan tropik bir meyve: Mango

Mangonun asıl vatanı Hindistandır. Olgunlaştıkça ve kızardıkça tadı oturur ve lezzetli bir hale gelir. Çiğ haliyle tüketilen mangonun çayı, meyve suları, yağları ve benzeri ürünleri mevcuttur.

Mango;

  • C, B9, B3, K, E ve A vitaminleri açısından oldukça zengindir.
  • Sodyum, potasyum, Fosfor, magnezyum, kalsiyum ve selenyum minerallerini de içerisinde barındırır.
  • Omega-3 ve Omega-6 bakımından da oldukça faydalıdır.
  • İçinde bolca sıvı bulunur.

Mangonun faydaları

  • Metabolizmayı hızlandırır.
  • Kansere karşı direnç sağlar ve korur.
  • Kalp sağlığı için birebirdir.
  • Bağırsakları temizler ve mikropları arındırır.
  • Göz kuruması hastalığını tedavi eder.
  • İçerdiği folikasit sayesinde bebekler için oldukça yararlıdır. Özellikle hamile ve süt veren annelerin yemesi gerekir.
  • Kolajen üretimini destekler.
  • Gün içerisinde almanız gereken sıvı ihtiyacını ve şekeri karşılar.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Kolesterolün dengelenmesini sağlar.
  • Kemikler için vitamin takviyesi yapar.
  • Cilde uygulandığında cilt sorunlarını vitaminleri ve mineralleri sayesinde giderir.

Mangonun besin değerleri

 

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 15:54
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