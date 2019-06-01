Mangonun faydaları saymakla bitmiyor Hayatımıza dahil olan mangonun, besleyiciliği ve faydaları oldukça fazla ve anlatmakla bitmiyor.

Ülkemizde son birkaç senedir popülerliğini yaşayan tropik bir meyve: Mango Mangonun asıl vatanı Hindistandır. Olgunlaştıkça ve kızardıkça tadı oturur ve lezzetli bir hale gelir. Çiğ haliyle tüketilen mangonun çayı, meyve suları, yağları ve benzeri ürünleri mevcuttur. Mango; C, B9, B3, K, E ve A vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Sodyum, potasyum, Fosfor, magnezyum, kalsiyum ve selenyum minerallerini de içerisinde barındırır.

Omega-3 ve Omega-6 bakımından da oldukça faydalıdır.

İçinde bolca sıvı bulunur. Mangonun faydaları Metabolizmayı hızlandırır.

Kansere karşı direnç sağlar ve korur.

Kalp sağlığı için birebirdir.

Bağırsakları temizler ve mikropları arındırır.

Göz kuruması hastalığını tedavi eder.

İçerdiği folikasit sayesinde bebekler için oldukça yararlıdır. Özellikle hamile ve süt veren annelerin yemesi gerekir.

Kolajen üretimini destekler.

Gün içerisinde almanız gereken sıvı ihtiyacını ve şekeri karşılar.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kolesterolün dengelenmesini sağlar.

Kemikler için vitamin takviyesi yapar.

Cilde uygulandığında cilt sorunlarını vitaminleri ve mineralleri sayesinde giderir. Mangonun besin değerleri

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