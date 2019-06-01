Mangonun faydaları saymakla bitmiyor
Hayatımıza dahil olan mangonun, besleyiciliği ve faydaları oldukça fazla ve anlatmakla bitmiyor.01 Haziran 2019 Cumartesi 15:54
Ülkemizde son birkaç senedir popülerliğini yaşayan tropik bir meyve: Mango
Mangonun asıl vatanı Hindistandır. Olgunlaştıkça ve kızardıkça tadı oturur ve lezzetli bir hale gelir. Çiğ haliyle tüketilen mangonun çayı, meyve suları, yağları ve benzeri ürünleri mevcuttur.
Mango;
- C, B9, B3, K, E ve A vitaminleri açısından oldukça zengindir.
- Sodyum, potasyum, Fosfor, magnezyum, kalsiyum ve selenyum minerallerini de içerisinde barındırır.
- Omega-3 ve Omega-6 bakımından da oldukça faydalıdır.
- İçinde bolca sıvı bulunur.
Mangonun faydaları
- Metabolizmayı hızlandırır.
- Kansere karşı direnç sağlar ve korur.
- Kalp sağlığı için birebirdir.
- Bağırsakları temizler ve mikropları arındırır.
- Göz kuruması hastalığını tedavi eder.
- İçerdiği folikasit sayesinde bebekler için oldukça yararlıdır. Özellikle hamile ve süt veren annelerin yemesi gerekir.
- Kolajen üretimini destekler.
- Gün içerisinde almanız gereken sıvı ihtiyacını ve şekeri karşılar.
- Bağışıklığı güçlendirir.
- Kolesterolün dengelenmesini sağlar.
- Kemikler için vitamin takviyesi yapar.
- Cilde uygulandığında cilt sorunlarını vitaminleri ve mineralleri sayesinde giderir.
Mangonun besin değerleri
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