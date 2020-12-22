Mangonun faydaları nelerdir? Mango nelere iyi gelir?

Bir tropikal meyve çeşidi olan mango, tatlı ve lezzetli meyvelerin arasında yerini alır. Lezzetinin yanı sıra sağlığa son derece faydalıdır. Vitamin ve mineral deposu olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Ayrıca yapılan birçok araştırma, mangonun hemen hemen tüm kanser türlerine savaş açtığını göstermiştir.

İşte mangonun inanılmaz faydaları...

- Vitamin deposu olmasıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir. Böylece vücudu birçok hastalığa karşı korur.

- Magnezyum, potasyum ve antioksidan maddeleri içeren mango, kalp fonksiyonlarını destekler. Kalp hastalıkları riskini en aza indirir.

- Kolon, akciğer, prostat, meme ve kemik kanserleri ile bağlantılı oksidatif strese karşı savaş açar.

- Yüksek miktarda C vitamini içerdiği için kansızlığa iyi gelir. Düzenli olarak tüketilen mango, kırmızı kan hücresi sayısının artmasını sağlar.

- B6 vitamini bakımından da zengindir. Bu vitamin, beyin sağlığını korur ve geliştirir.

- Potasyum ve magnezyum deposu mango, tansiyonu düzenler.