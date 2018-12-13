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Mangonun faydaları nelerdir?

Meyvelerin kralı olarak bilinen mango, lezzetli bir meyve olmasının yanı sıra sağlık açısından da oldukça faydalı bir meyvedir. Mango meyvesini severek tüketiyorsanız ve mangonun faydaları hakkında yeterince bilgi sahibi değilseniz haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz. İşte mangonun faydaları…

13 Aralık 2018 Perşembe 21:37
Mangonun faydaları nelerdir?

KANSERİ ÖNLER

Araştırmalar, mango meyvesinde antioksidan bileşiklerin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserine karşı koruma sağladığı bulunmuştur. Bu bileşikler, kuersetin, isoquercitrin, astragalin, fisetin, gallik asit ve metilgallatın yanı sıra bol enzimleri içerir. 

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Yüksek lif, pektin ve C vitamini seviyeleri , özellikle düşük yoğunluklu lipoprotein serum kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur.

CİLT TEMİZLER

Temiz ve arınmış bir cilt için mango tüketilmesi önerilir.  Mango tıkanmış gözenekleri temizlemeye ve sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

GÖZ SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Her gün tüketilen bir dilim mango , A vitamininin gerekli günlük değerinin yüzde 25'ini sağlar, bu da iyi görme ve gece körlüğünü ve göz kurumasını önler.

TÜM VÜCUDU ALKALİZE EDER

Tartarik asit, malik asit ve meyvede bulunan sitrik asitler, vücudun alkali rezervinin korunmasına yardımcı olur.

SİNDİRİME YARDIMCI OLUR 

Mangodaki zengin lif içeriği sindirimi düzenlemeye yardımcı olur.  Bu sağlıklı kaliteye sahip mango dâhil olmak üzere birçok meyve bulunmaktadır. Bağışıklığı güçlendirir. Mangolardaki C vitamini ve A vitamininin fazla olması bağışıklık sistemini sağlıklı ve güçlü tutmaya yardımcı olur.

KANSIZLIĞI GİDERİR 

Mangonun içerisinde yer alan zengin demir içeriği aneminin tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır. Düzenli tüketilen mango kırmızı kan hücrelerinin artmasına yardımcı olur.

HAMİLELİKTE FAYDALI

Mangolar hamilelik sırasında demir gereksinimlerini karşıladıklarından hamile kadınlar için faydalıdır. Doktorlar genellikle hamilelik sırasında demir tabletleri reçete ederler, ancak takviye yerine, sulu mangolarla sağlıklı demir açısından zengin bir diyetin tadını çıkarabilirsiniz. 

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Mango, vücutta kolajen proteinleri üretmeye yardımcı olan yüksek miktarda A ve C vitamini içerir. Kollajen, kan damarlarının ve vücudun bağ dokularının korunmasına yardımcı olur, böylece doğal yaşlanma sürecini yavaşlatır. Bu nedenle, mango haklı olarak yaşlanma karşıtı bir gıda olarak adlandırılabilir.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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