Mangaldaki 'ölümcül' risk!

Mangal yapmak isteyenlerin sağlıklarını korumak için bazı noktalara dikkat etmeleri gerektiğini ifade eden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih açıklamalarda bulundu.

Mangalda pişirmenin ilk ve en önemli aşamasının ‘doğru eti doğru yerden almak’ olduğunu söyleyen Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Dyt. Maria Tanoğlu Abdülmesih, “Et alma sürecinde etlerin taze olduğundan emin olunan yerlerden alım yapılmalıdır. Minimum 4 derecelik dolaplarda soğuk zincirinin korunarak saklanıyor olmasına ve raf ömrünün geçmemiş olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Mikrobiyal açıdan riski azaltmak için muhafaza koşullarına mutlaka özen gösterilmelidir” diye konuştu.

“TAVUK ETİNDE KANSEROJEN MADDE OLUŞUMU DAHA DÜŞÜKTÜR”

Et tercihi yapılırken tavuk eti tercih edilmeli diyen Dyt. Abdülmesih, “Çünkü tavuk etinde kanserojen madde oluşumu riski kırmızı ete göre daha düşüktür. Çeşitli kanser türlerine davetiye çıkaran sucuk ve sosisler mangalda pişirildiğinde bu etki daha da artar. Bu yüzden işlenmiş et ürünlerini mangalda tercih etmeyin” diyerek, sağlıklı bir mangal için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

“Mangal yapmadan önce mangal ızgarasını ve diğer araç gereçleri temizleyin. Böylece eski kalıntılar ve yağlar mangalınıza bulaşmaz. Temizlik, hijyenik bir mangal yapmanın önemli bir parçasıdır,

Et ateşe 15 santimden daha fazla yaklaşırsa kanserojen madde oluşma riski artar. Duman ve alevle temasınızı minimumda tutmak için doğrudan ateş üzerinde pişirme yerine kömürlerin üzerine en az 15 cm mesafede bir ızgara kullanın,

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Sadece et değil, mangalda sebzeler veya deniz ürünleri de pişirebilirsiniz. Bu, besleyici bir dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Malzemeleri sırasıyla az yağlıdan çok yağlıya doğru pişirin. Patlıcan, biber, domates gibi sebzeleri mangala koyacaksınız en önce mutlaka onları yapın. Ardından sırasıyla balık, tavuk, kırmızı et, en sonda da illaki tüketecekseniz sucuğu koyun,

Zararlı kimyasallardan olan polisiklik hidrokarbonlar ısı etkisiyle etten ayrılan yağın ateş üzerine damlayıp buharlaşarak tekrar ete ulaşması sonucu oluşur. Damlamanın daha az olması için yağsız etleri tercih edin. Etiniz yağlıysa üzerindeki bu kısımları ayırın,

Defne, nane ve kekik gibi baharatlarla eti marine etmeniz antioksidan etkiyi artıracaktır. Fazladan yağ koymaktan kaçınarak baharatlarla marine etmek, dumandan gelen kanserojen etkiyi azaltarak daha sağlıklı bir mangal yapmayı sağlar,

Yanmış veya aşırı kızarmış bölgelerde kanserojen maddeler oluşabilir. Etinizi aşırı derecede yakmadan, dikkatli bir şekilde pişirin,

Mangal etinin yanında bol yeşil salata tüketin. C vitamini antioksidan etkisi sayesinde, etin mangalda pişmesi esnasında ortaya çıkabilecek kanserojen maddelerin zararlı etkisinin minimize edilmesinde fayda sağlayabilir. Bu nedenle mangal etinin yanında C vitamininden zengin bol yeşilbiber, maydanoz içeren salata tüketmek faydalı olabilir,

Mangalı, dumanın ve zararlı maddelerin açık havada daha iyi dağılacağı bir yerde yapmaya özen gösterin. Kapalı alanlarda mangal yapmak dumanın birikmesine ve iç mekanlara yayılmasına sebep olur.”