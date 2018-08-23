Mangalda kuzu şiş kebap tarifi

KUZU ŞİŞ KEBAP İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Yarım kilo kuzu eti

2 adet domates

3 adet yeşil biber

5 adet arpacık soğanı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

2 yemek kaşığı zeytinyağı

KUZU ŞİŞ KEBAP YAPILIŞI

Kuzu eti tahta veya uygun bir nokta üzerine alınarak orta büyüklükte küp şeklinde doğranır.

Hazırlanan et derin bir kaba alınarak üzerine kimyon, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve zeytinyağı ilave edilerek karıştırılır. Etin sosunu derine işlemesi için yaklaşık 40 dakikalık bir süre bekletilir. Diğer yandan yeşil biberler, domatesler saplarından ayıklanıp yıkandıktan sonra dört parçaya ayrılacak şekilde doğranır. Daha sonra dinlenen kuzu etleri sırasıyla şişe dizilerek mangalda köz ateşinde pişirilir. Arpacık soğanı, domates ve biberler de pişirilmek için şiş üzerine geçirilir. Pişirilmiş olan kuzu şiş kebap servis tabağı içerisinde lavaş ekmek üzerine alınarak pişen domates, biber ve arpacık soğanı ile süslenerek sıcak bir sunum yapılır.

Afiyet olsun.