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Yaşam Mangal yürekli kedi leopara kafa tuttu
Yaşam

Mangal yürekli kedi leopara kafa tuttu

Hindistan'da leopar ve kedilerin aynı kuyunun içine düşmesi ve cesur bir kedinin mücadelesi büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 01:46:00 -

Hindistan'da kaydedilen görüntüler, günün en fazla tıklanan videoları arasına girdi. Maharaştra eyaletinin batısındaki Nashik kentine bağlı bir köydeki kuyuya bir leoparla iki kedi düştü. Ancak asıl sorun buradan sonra başladı. Köylüler, leoparın sinirli şekilde kükremesinin ardından kuyuya doğru koştu.

Burun buruna geldiler

Leopar ile kediler önce ne yapacaklarını bilemedi ancak ardından leopar sudan seri bir şekilde çıkarak kediye doğru dişlerini gösterdi. Ayna anda kedinin de leopara diklenmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Köylüler de nefes kesen anlara saniye saniye tanıklık etti.

Kedinin akıbeti merak edildi

Videoyu izleyenler, kedinin akıbetini merak etti. Orman Müdürlüğü'nden bir yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada hayvanların bir kaç saat sonra düştükleri kuyudan güvenle kurtarıldıklarını açıkladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Bu kedi birçok insandan daha cesur" yorumlarında bulundu.

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