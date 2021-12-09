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Yerel Manevra yapmaya çalışan minibüs dar sokakta sıkıştı
Yerel

Manevra yapmaya çalışan minibüs dar sokakta sıkıştı

Dar bir sokağa girdikten sonra manevra yapan Muhammed Halili idaresindeki minibüs sıkıştı. Minibüs, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sokaktan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:02:00 -
Manevra yapmaya çalışan minibüs dar sokakta sıkıştı

İran’dan İstanbul’a kendi kullandığı minibüsle gelen Muhammed Halili ile ailesi, gündüz saatlerinde Beyoğlu ilçesinde Taksim’i gezdikten sonra Şişhane’deki otellerine gitmek istedi.

Sürücü Muhammed Halili, bir motosikletin yolu kapatması yüzünden Meşrutiyet Caddesi'nden ara sokağa girdi.

Sokağın dar olması nedeniyle zorlukla ilerleyen Halili'nin kullandığı minibüs, manevra yaptığı sırada, Evliya Çelebi Mahallesi Bedrettin Sokak'ta, 22.10 sıralarında sıkıştı.

Minibüs itilerek çıkarıldı

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüs içinde mahsur kalan aile üyeleri, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Ekipler, daha sonra ise minibüsü ittirerek sıkıştığı dar sokaktan çıkardı.

“Buradan yol var dediler”

İstanbul'a gezmek için geldiklerini belirten sürücü Muhammed Halili, “Caddede bir motosiklet yolu kapatmıştı. Bize buradan yol var dediler, sokağa girdim. Burada da sıkıştık.” dedi.

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