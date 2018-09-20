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Manevra yapmak isterken durakta bekleyen yolcuya çarptı

Kocaeli'de durakta otobüs bekleyen 61 yaşındaki kadın, geri geri giderek manevra yapmak isteyen dolmuşun kendisine çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

20 Eylül 2018 Perşembe 12:55
Manevra yapmak isterken durakta bekleyen yolcuya çarptı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde durakta otobüs bekleyen 61 yaşındaki kadına, manevra yapmak isteyen dolmuş çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, telefonu ile çocuklarını arayarak bilgi verdi.

SEDYEDEYKEN ÇOCUKLARINI ARADI

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 61 yaşındaki Sevim Y. isimli kadın, durakta otobüs beklerken, İsmail G. idaresindeki 41 T 1007 plakalı dolmuş taksi durağa geldi. Durakta yolcu aldıktan sonra önünde bekleyen araç sebebi ile İsmail G. geri geri giderek manevra yapmak isterken kaldırıma çıkarak durakta bekleyen Sevim Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadın yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerie olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sevim Y., sedyedeyken çocuklarını arayıp kendisine araç çarptığını söyledi.

YAŞANANLARA ÜZÜLMÜŞ

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sevim Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kendisine çarpan sürücü İsmail G., duraktan yolcu aldıktan sonra önünde bekleyen aracın yanında geçebilmek için geri giderek manevra yapmak istediğini belirtti. Bu sırada durakta bekleyen kadını görmediğini ifade eden sürücü, durum için üzüldüğünü belirtti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 12:55
  1. İzmit
  2. dolmuş taksi
  3. 112 Acil Yardım
  4. Kocaeli Devlet Hastanesi

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