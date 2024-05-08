'İlk insanlar maymundur' diyenler manevi müfredattan rahatsızlar!

Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan ile Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu MEB'in yeni dönem müfredatını masaya yatırdı.

MEB'in yeni müfredatının Türk toplumuna hitap ettiğini vurgulayan Karahasanoğlu, "Halkla iç içe olacak şekilde büyük bir devrim bu. Ama gelin görün ki Cumhuriyet gazetesi 'çocuklar bir dini benimsemeye zorlanamaz' diyor." ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu, "Çocuklar din konusunda bir baskı kurulması bizim dinimizde de zorlanamaz. Öğretilir, inanıp inanmamak kendisine bırakılır." dedi.

Ali İhsan Karahasanoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

Yüzde 95'i Müslüman olan bir ülkede de öğrencilerin İslam'ı öğrenme noktasında temel bilgileri almaları gerekir. Ama benim çocuğuma İslam'ı öğretmeyin diyenlerin de dürüst olmaları gerekir. Siz Atatürk ilke ve inkilaplarını ilkokuldan yüksek lisansa kadar zorla okutuyorsunuz.

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Cumhuriyet gazetesi bugünkü birinci sayfasında, "Bilimin yerini din aldı" yorumunu yaptı.